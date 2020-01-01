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Зинченко может уйти в «Наполи» в рамках сделки по Кулибали
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Алан Прудников, агент хавбека "Манчестер Сити" Александра Зинченко, прокомментировал будущее игрока.В источнике
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Зинченко может стать частью сделки по трансферу Кулибали в «Манчестер Сити»

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