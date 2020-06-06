НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВагнер Лав может вернуться в ЦСКАРоднина отреагировала на заявление Панарина о РоссииВалерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккеюДортмундская «Боруссия» победила «Герту» в матче БундеслигиValve выпустили обновление Battle PassBookmaker-ratings.ruАгент: Зинченко хотел получить российский паспортЕвро-футбол.ру8Евро-футбол.руBookmaker-ratings.ruSportbox.RUMetaratingsГазета.RuSports.ruСпорт-ЭкспрессSoccer.ruОлег Еремин, который является футбольным агентом, рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог получить российский паспорт. Было это во времена его выступлений за «Уфу».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Украинский игрок «Мачнестер Сити» Зинченко мог получить российский паспортГазета.Ru 17:10Агент Зинченко признался, что его клиент хотел получить российский паспортBetOn 16:25Украинец Зинченко хотел получить российский паспортProstoProSport 15:45 рекламаГлавноеВагнер Лав может вернуться в ЦСКАРоднина отреагировала на заявление Панарина о РоссииВалерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккеюДортмундская «Боруссия» победила «Герту» в матче БундеслигиValve выпустили обновление Battle PassНовости