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Агент: Зинченко хотел получить российский паспорт
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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  • Газета.Ru
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Олег Еремин, который является футбольным агентом, рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог получить российский паспорт. Было это во времена его выступлений за «Уфу».В источнике
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Украинский игрок «Мачнестер Сити» Зинченко мог получить российский паспорт

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Агент Зинченко признался, что его клиент хотел получить российский паспорт

BetOn 16:25
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Украинец Зинченко хотел получить российский паспорт

ProstoProSport 15:45 
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