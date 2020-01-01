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Агент допустил возвращение Массимо Карреры в РПЛ
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Футбольный агент и друг бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры Марко Трабукки не исключает возвращение специалиста в РПЛ, сообщает «Спoрт-Экcпресс».В источнике
Подробнее о событии
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Агент допустил возвращение Массимо Карреры в РПЛ

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Каррера продлит контракт с греческим АЕКом

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