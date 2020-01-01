Агент допустил возвращение Массимо Карреры в РПЛ

Футбольный агент и друг бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры Марко Трабукки не исключает возвращение специалиста в РПЛ, сообщает «Спoрт-Экcпресс».