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Агент футболиста «Спартака» Тиля рассказала об интересе «Динамо»
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Агент Полина Лельчук, представляющая интересы полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, рассказала, что игроком интересовалось столичное «Динамо».В источнике
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Стало известно о несостоявшемся переходе Гуса Тила в «Динамо»

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Агент футболиста «Спартака» Тиля рассказала об интересе «Динамо»

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Партнер агенства Тила: «Динамо» очень интересовал Саматта»

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