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Агент не исключил возвращения Карреры в РПЛ

Известный футбольный агент Марко Трабукки ответил на вопрос, существует ли вероятность возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) бывшего тренера московского «Спартака» Массимо Карреры.