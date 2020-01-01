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Агент не исключил возвращения Карреры в РПЛ
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Известный футбольный агент Марко Трабукки ответил на вопрос, существует ли вероятность возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) бывшего тренера московского «Спартака» Массимо Карреры.В источнике
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