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Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
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Стало известно, когда аргентинский форвард Адольфо Гайч прилетит в Россию. Как сообщает TyC Sports, нападающий прилетит в Москву на следующей неделе.В источнике
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Агент Гайча: «Пока сами не знаем, когда будет поездка в Москву. Ждем юристов»

Sports.ru 15:22
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Агент Гайча: «Мы пока сами не знаем, когда Адольфо поедет в Москву. Ждем юристов»

Sport24.ru 14:44 
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Источник: На следующей неделе Гайч прилетит в Москву, чтобы согласовать контракт с ЦСКА

Советский спорт 14:30
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