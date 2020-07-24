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TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
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Форвард "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч на следующей неделе прибудет в Россию.В источнике
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Агент Гайча: «Пока сами не знаем, когда будет поездка в Москву. Ждем юристов»

Sports.ru 15:22
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Агент Гайча: «Мы пока сами не знаем, когда Адольфо поедет в Москву. Ждем юристов»

Sport24.ru 14:44 
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Источник: На следующей неделе Гайч прилетит в Москву, чтобы согласовать контракт с ЦСКА

Советский спорт 14:30
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