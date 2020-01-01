НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Piter.tvPiter.tv
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
Спорт-Экспресс
  • Пятый канал0:59
  • Телеканал 360°0:54
  • ТВ Центр2:13
  • Вести.Ru0:19
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:36
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.В источнике
202
С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
News.ru 14 февраля в 15:54
Подробнее о событии
alt

«Не знаю, что делать. С собою, что ли, кончать?» Самые жёсткие санкции в истории футбола

Чемпионат 03:00
alt

Мы собрали лучшие голы «Ман Сити» в ЛЧ. Будем скучать?

Матч ТВ вчера в 13:47
alt

Наконец-то УЕФА показал зубы. «Манчестер Сити» — без еврокубков на два года

Sportbox.RU вчера в 07:33
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости