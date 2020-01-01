НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Москва 24Москва 24
«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов
Радио Свобода
  • Пятый канал0:59
  • Телеканал 360°0:54
  • ТВ Центр2:13
  • Вести.Ru0:19
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:36
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на 30 миллионов евро из-за нарушения финансового fair play. Слушания по делу состоялись 22 января, передает News.ru.В источнике
200
С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
News.ru 14 февраля в 15:54
Подробнее о событии
alt

Клубам РПЛ грозит исключение из Лиги чемпионов?

Soccer.ru 04:47 
alt

«УЕФА и раньше наносил удары, сейчас это нокдаун». Разработчик ФФП — о наказании «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс 03:00
alt

«Не знаю, что делать. С собою, что ли, кончать?» Самые жёсткие санкции в истории футбола

Чемпионат 03:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости