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«Агент орал в трубку, что я идиот». Слуцкий впервые заговорил после вылета

Мощное интервью с главным тренером «Рубина».
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после вылета со своей командой из РПЛ пришёл в гости к Василию Уткину и откровенно говорил на разные темы.
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Собрали для вас самые интересные реплики Слуцкого.
Sport24.ru
В основном оставались игроки или из Южной Америки, или из Африки.
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«Агент орал в трубку, что я идиот». Слуцкий впервые заговорил после вылета
Чемпионатвчера в 15:30
«Агент орал мне в трубку, что я идиот, дебил и придурок». Слуцкий прервал молчание после вылета «Рубина» из РПЛ
Sport24.ruвчера в 15:00
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