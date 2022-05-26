Чемпионат«Агент орал в трубку, что я идиот». Слуцкий впервые заговорил после вылетаМощное интервью с главным тренером «Рубина».ЧемпионатГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после вылета со своей командой из РПЛ пришёл в гости к Василию Уткину и откровенно говорил на разные темы.ЧемпионатСобрали для вас самые интересные реплики Слуцкого.Sport24.ruВ основном оставались игроки или из Южной Америки, или из Африки.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЧемпионатПодробнее о событии«Агент орал в трубку, что я идиот». Слуцкий впервые заговорил после вылетаЧемпионатвчера в 15:30«Агент орал мне в трубку, что я идиот, дебил и придурок». Слуцкий прервал молчание после вылета «Рубина» из РПЛSport24.ruвчера в 15:00Показать все источникиОценить