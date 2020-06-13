Агент ответил на вопрос о переходе Стрефеццы в ЦСКА
Леонардо Корнацини, являющийся агентом хавбека СПАЛа Габриэля Стрефеццы, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА. По его словам, пока рано говорить о возможности трансфера. Ранее стало известно, что ЦСКА контактировал со СПАЛом о переходе 23-летнего игрока.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Metaratings.ru, ЦСКА интересуется полузащитником СПАЛа Габриэлем Стрефеццой. В настоящее время «армейцы» проводят предварительные переговоры с клубом Серии А. СПАЛ готов отпустить Стрефеццу в ЦСКА за 2,5 млн евро.