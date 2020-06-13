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Агент ответил на вопрос о переходе Стрефеццы в ЦСКА
Sports.ru
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Леонардо Корнацини, являющийся агентом хавбека СПАЛа Габриэля Стрефеццы, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА. По его словам, пока рано говорить о возможности трансфера. Ранее стало известно, что ЦСКА контактировал со СПАЛом о переходе 23-летнего игрока.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА интересуется бразильским полузащитником СПАЛа Стрефеццой

Как стало известно Metaratings.ru, ЦСКА интересуется полузащитником СПАЛа Габриэлем Стрефеццой. В настоящее время «армейцы» проводят предварительные переговоры с клубом Серии А. СПАЛ готов отпустить Стрефеццу в ЦСКА за 2,5 млн евро.
Metaratings вчера в 13:30
Подробнее о событии
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Агент подтвердил интерес ЦСКА к полузащитнику СПАЛа Стрефецце

Metaratings 04:39
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Агент бразильского игрока высказался об интересе со стороны ЦСКА

Газета.Ru 04:37
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Агент Стрефеззы – об интересе ЦСКА: «Этот трансфер может случиться»

Бомбардир.ру 04:28
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