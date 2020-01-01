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Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.В источнике
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Агент Гурцкая рассказал, почему сорвался переход Терри в «Спартак»

Спорт день за днем 10:16
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Агент рассказал о несостоявшемся переходе Терри в «Спартак»

ProstoProSport 10:16 
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Агент рассказал, почему Терри не перешёл в «Спартак»

Pravda.Ru 10:13
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