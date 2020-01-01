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Форвард «Локомотива» Тугарев имеет предложения от трех клубов РПЛ
Soccernews.ru
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Александр Маньяков, агент нападающего московского "Локомотива" Романа Тугарева, рассказал, что у его клиента есть предложения от трех российских клубов.В источнике
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Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тугарева

ProstoProSport 08:16 
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Форвард «Локомотива» Тугарев имеет предложения от трех клубов РПЛ

Soccernews.ru 08:13
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Агент Тугарева: на примете три клуба РПЛ. В конце сезона будет конкретика

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