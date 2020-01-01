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Агент прокомментировал будущее Вагнера Лава
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Агент Эвандру Феррейра, который представляет интересы форварда Вагнера Лава, прокомментировал будущее 36-летнего игрока.В источнике
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Агент прокомментировал будущее Вагнера Лава

Sport.ru 07:29
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Вагнер может отказать ЦСКА

Спорт день за днем 07:29
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Агент Вагнера Лава рассказал, почему бразилец еще не перешел в ЦСКА

Metaratings 06:49
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