Агент рассказал об интересе к Алексею Миранчуку и Баринову в Европе

Известный футбольный агент Александр Маньяков рассказал о том, в каких чемпионатах могут продолжить карьеру полузащитники «Локомотива» Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов. В источнике