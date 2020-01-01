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Футбольный агент: «Бариновым серьезно интересуются клубы из Германии»
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Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов находится в сфере интересов немецких клубов.В источнике
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Агент Маньяков: «У Кузяева есть варианты в Европе»

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