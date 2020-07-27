Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»
ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо". Ранее сообщалось, что Луческу сообщил об отставке спустя четыре дня после назначения.В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, опроверг информацию об уходе его клиента с поста главного тренера киевского "Динамо". Бывший тренер донецкого "Шахтер" Луческу возглавил "Динамо" 23 июля.
Спорт день за днем вчера в 12:05
RT на русском вчера в 11:51