НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РЕН ТВРЕН ТВ
Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • РЕН ТВ
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Спорт день за днем
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Гол.ру
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Динамомания
ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо". Ранее сообщалось, что Луческу сообщил об отставке спустя четыре дня после назначения.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Агент опроверг информацию об уходе Луческу из киевского «Динамо»

Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, опроверг информацию об уходе его клиента с поста главного тренера киевского "Динамо". Бывший тренер донецкого "Шахтер" Луческу возглавил "Динамо" 23 июля.
РИА Новости вчера в 14:34
Подробнее о событии
alt

Агент Луческу опроверг уход из «Динамо»

Спорт день за днем вчера в 12:05
alt

Агент Луческу опроверг новости об уходе специалиста из киевского «Динамо»

BetOn вчера в 11:54
alt

Агент опроверг информацию об уходе Луческу из киевского «Динамо»

RT на русском вчера в 11:51
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости