Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»
ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо". Ранее сообщалось, что Луческу сообщил об отставке спустя четыре дня после назначения.В источнике
С чего всё начиналось
Запорожану заявил, что слова Луческу об отставке из-за «враждебной атмосферы» из-за негативного отношения к нему со стороны ультрас Динамо, которые опубликовала румынская пресса, были сказаны тренером в личной переписке с президентом киевского клуба Игорем Суркисом, сообщает Р-Спорт.