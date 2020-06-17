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Агент: возможность перехода Вагнера в ЦСКА ещё существует
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Возможность перехода в ЦСКА всё ещё существует.В источнике
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Агент: «Возможность трансфера Лава в ЦСКА по-прежнему существует»

Евро-футбол.ру 01:39
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Агент рассказал о возможности перехода Вагнера Лава в ЦСКА

Metaratings 01:32
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Агент Вагнера оценил шансы своего клиента стать игроком ЦСКА

Газета.Ru 01:45
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