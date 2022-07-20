MetaratingsАгент защитника сборной Турции Айхана опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКАЭрсин Акан, агент 27-летнего защитника сборной Турции по футболу и итальянского « Сассуоло » Каана Айхана опроверг информацию о переходе футболиста в московский ЦСКА.MetaratingsДействующий контракт Айхана с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.Евро-футбол.руО потенциальной сделке в своем телеграм-канале сообщил комментатор Роман Нагучев.Soccer.ruВ минувшем сезоне защитник провёл в составе «Сассуоло» 24 матча, отметившись одним забитым мячом.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьИноПроСпортRT на русскомMetaratingsBetassistBetOnФутбол РоссииЕвро-футбол.руREGNUMБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииАгент Айхана: ЦСКА со мной не контактировал. Каан останется в «Сассуоло»Футбол России09:23Агент — о переходе Каана Айхана в ЦСКА: «Это неправда. Не стоит верить слухам»Sport24.ru09:16Агент защитника сборной Турции Айхана опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКАMetaratings09:14Агент Айхана: «ЦСКА со мной не контактировал. Каан останется в „Сассуоло“»Soccer.ru09:00Агент Айхана прокомментировал информацию о переходе защитника сборной Турции в ЦСКАБомбардир.ру08:55Агент Айхана опроверг переход защитника «Сассуоло» в ЦСКАBetOn08:52Агент защитника «Сассуоло» Айхана отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игрокуЧемпионат08:43Показать ещёОценить1