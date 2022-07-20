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Агент защитника сборной Турции Айхана опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА

Эрсин Акан, агент 27-летнего защитника сборной Турции по футболу и итальянского « Сассуоло » Каана Айхана опроверг информацию о переходе футболиста в московский ЦСКА.
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Действующий контракт Айхана с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Евро-футбол.ру
О потенциальной сделке в своем телеграм-канале сообщил комментатор Роман Нагучев.
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В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Сассуоло» 24 матча, отметившись одним забитым мячом.
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