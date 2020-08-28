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Агент заявил, что Куман убедил Гризманна не покидать «Барселону»
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Эрик Олатс, бывший агент форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, заявил, что футболист собирался уйти из каталонского клуба.В источнике
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Агент: Куман отговорил Гризманна покидать «Барселону»

Газета.Ru вчера в 20:45
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Гризманн собирался уйти из «Барселоны», но его отговорил Куман

Матч ТВ вчера в 15:41
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Агент: «Гризманн хотел уйти из „Барселоны“, но Куман его переубедил»

Sport24.ru вчера в 15:40 
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