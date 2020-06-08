Агент заявил, что Рыбус продолжит карьеру в Турции
Мариуш Пекарски, агент футболиста «Локомотива» Мацея Рыбуса, заявил, что железнодорожники не предлагали его клиенту обсудить продление контракта.В источнике
С чего всё начиналось
Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуса, заявил, что железнодорожники не предлагали польскому футболисту обсудить продление контракта, а также дал понять, что 30-летний игрок с большой долей вероятности перейдет в один из стамбульских клубов на правах свободного агента.