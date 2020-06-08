Агент: Рыбус уедет из «Локомотива» в Турцию
Защитник «Локомотив» Мацей Рыбус покинет «железнодорожников» в конце сезона и продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. Об этом заявил агент игрока Мариуш Пекарски.В источнике
С чего всё начиналось
Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотив» Мацея Рыбуса, заявил, что железнодорожники не предлагали польскому футболисту обсудить продление контракта, а также дал понять, что 30-летний игрок с большой долей вероятности перейдет в один из стамбульских клубов на правах свободного агента.