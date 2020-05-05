Агуэро не включил Марадону в сборную лучших аргентинских футболистов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро составил команду из пяти лучших аргентинских футболистов в истории, сообщает TyC Sports со ссылкой на эфир в «Инстаграме».