Спорт-Экспресс«Айнтрахт» договорился о переходе Гетце за 4 миллиона евроПолузащитник «ПСВ» Марио Гетце продолжит карьеру в Германии, сообщает Sport1.de.Спорт-ЭкспрессФутболист достиг договорённости с франкфуртским «Айнтрахтом», информирует Sport1.de.ЧемпионатСделка ждёт одобрения со стороны наблюдательного совета немецкого клуба, после чего о трансфере будет объявлено официально.ЧемпионатВ минувшем сезоне Гетце провел 52 матча за «ПСВ», в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьBetassistSport24.ruЕвро-футбол.руSports.ruSportliga.comFootballHDПлеймейкерMetaratingsБомбардир.руПодробнее о событииАвтор победного гола в финале ЧМ-2014 перейдёт в «Айнтрахт» за € 4 млнBetassist18:11Гётце согласовал условия контракта с «Айнтрахтом»Sport.ru17:58Гётце возвращается в БундеслигуSoccer.ru17:31Гётце договорился с «Айнтрахтом». ПСВ получит за Марио € 4 млнЧемпионат17:31Марио Гетце возвращается в чемпионат ГерманииSports.ru17:12Гётце вернётся в чемпионат ГерманииЕвро-футбол.ру18:05«Айнтрахт» договорился о переходе Гетце за 4 миллиона евроСпорт-Экспресс17:42Показать ещёОценить