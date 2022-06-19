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«Айнтрахт» договорился о переходе Гетце за 4 миллиона евро

Полузащитник «ПСВ» Марио Гетце продолжит карьеру в Германии, сообщает Sport1.de.
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Футболист достиг договорённости с франкфуртским «Айнтрахтом», информирует Sport1.de.
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Сделка ждёт одобрения со стороны наблюдательного совета немецкого клуба, после чего о трансфере будет объявлено официально.
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В минувшем сезоне Гетце провел 52 матча за «ПСВ», в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.
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