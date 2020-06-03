НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВердер – Айнтрахт Франкфурт прогноз на встречу чемпионата ГерманииЧто нужно знать о ставках на матч «Фамаликан» – «Порту» 3 июняЭкспресс дня 2 июня. Прогнозы и ставки на футболВердер-Айнтрахт Франкфурт 03.06.2020 прогноз ИТБ1 (1)Календарь чемпионата Германии по футболуГлавноеМяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по ЛаринуПапич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выездеSport24.ru«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выездеBookmaker-ratings.ru17Bookmaker-ratings.ruFootball-fun.ruPrognozistPROСПОРТ КазахстанLiveSport.ruSputnik ГрузияFootballHDИзвестияRT на русскомua.Tribuna.comНева СпортSport24.ruГазета.RuLiveResult.RuЕвро-футбол.руSports.ruСпорт день за днем«Айнтрахт» одержал выездную победу над «Вердером» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии. В первом тайме команды голов не забили, зато во втором гости отличились трижды.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Дубль Ильзанкера помог «Айнтрахту» обыграть «Вердер»Спорт-Экспресс 16:26«Вердер» — «Айнтрахт» — 0:3. ВидеообзорSport24.ru 17:58 Вердер – Айнтрахт Ф 0:3Футбол России 14:32рекламаЕщё по темеВердер – Айнтрахт Франкфурт прогноз на встречу чемпионата ГерманииЧто нужно знать о ставках на матч «Фамаликан» – «Порту» 3 июняЭкспресс дня 2 июня. Прогнозы и ставки на футболВердер-Айнтрахт Франкфурт 03.06.2020 прогноз ИТБ1 (1)Календарь чемпионата Германии по футболуГлавноеМяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по ЛаринуПапич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выездеНовости