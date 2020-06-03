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«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выезде
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«Айнтрахт» одержал выездную победу над «Вердером» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии. В первом тайме команды голов не забили, зато во втором гости отличились трижды.В источнике
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Дубль Ильзанкера помог «Айнтрахту» обыграть «Вердер»

Спорт-Экспресс 16:26
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«Вердер» — «Айнтрахт» — 0:3. Видеообзор

Sport24.ru 17:58 
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Вердер – Айнтрахт Ф 0:3

Футбол России 14:32
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