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«Айнтрахт» обыграл «Вердер» в Кубке Германии
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«Айнтрахт» вышел в полуфинал Кубка Германии.В источнике
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«Айнтрахт» обыграл «Вердер» в Кубке Германии

Спорт-Экспресс вчера в 17:20
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Айнтрахт - Вердер - 2:0. Голы и удаление

Матч ТВ вчера в 16:55
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«Айнтрахт» вышел в полуфинал Кубка Германии, выбив «Вердер»

Sport24.ru вчера в 16:47 
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