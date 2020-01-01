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Айртон: надеемся, что в этом году сможем выиграть трофей
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Защитник "Спартака" Айртон поделился эмоциями от скорого возобновления чемпионата России.В источнике
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Айртон: «Все в „Спартаке“ надеются, что нам удастся завоевать трофей в этом сезоне»

Sports.ru 05:31
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Айртон: «Надеюсь забить гол или отдать результативную передачу»

Soccer.ru 05:12 
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Айртон: «„Спартак“ будет хорошо готов к возобновлению Тинькофф РПЛ»

Матч ТВ 05:07
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