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Айртон поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Локомотивом»
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Игрок "Спартака" Айртон высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ с "Локомотивом".В источнике
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Защитник «Спартака» Айртон рассказал, как остановить Алексея Миранчука

Sportbox.RU 04:46
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Айртон рассказал, как в матче с «Локомотивом» остановить Алексея Миранчука

Sport24.ru 03:47 
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Айртон: победа в дерби имеет особый вкус, поэтому и настрой соответствующий

Футбол России 03:43
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