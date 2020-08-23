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Айртон: «Партнеры шутят, что Ещенко мой персональный тренер»
Sports.ru
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Ребята шутят, что он мой персональный тренер. Это здорово, у нас хорошие отношения, он друг.В источнике
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Айртон: «В „Спартаке“ шутят, что Ещенко – мой персональный тренер»

Sports.ru 06:13
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Айртон: «Партнеры шутят, что Ещенко мой персональный тренер»

Soccernews.ru 04:22
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Айртон: «Ещенко всегда подсказывает, когда бегу мимо по бровке. Партнеры шутят, что он мой персональный тренер»

Sport24.ru 03:42 
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