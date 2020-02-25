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«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зеленом дерби»
Газета Республика Башкортостан
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«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.В источнике
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