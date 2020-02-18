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«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ
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Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.В источнике
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Подробнее о событии
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«Ак Барс» — первый на «Востоке». Казанцы выиграли репетицию финала конференции у «Авангарда»

Спорт-Экспресс 16:31
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«Ак Барс» завоевал первое место в Восточной конференции

LiveSport.ru 13:40
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Емелин получил повреждение в игре с «Ак Барсом». Из-за травм он пропустил почти весь сезон

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