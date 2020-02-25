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«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»
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Казанский «Ак Барс» на домашней площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.В источнике
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