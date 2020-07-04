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Газета.RuГазета.Ru
Медведев поделился мнением о победе ЦСКА в чемпионате России по хоккею
Sports.ru
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Член совета директоров петербургского СКА Александр Медведев поделился мнением о победе ЦСКА в чемпионате России по хоккею.В источнике
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Подробнее о событии
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Медведев поделился мнением о победе ЦСКА в чемпионате России по хоккею

Газета.Ru 00:38
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«СКА-1946» признан чемпионом МХЛ в сезоне-2019/20

Sports.ru вчера в 22:18
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Александр Медведев: «Оставлять сезон без чемпиона неправильно, ЦСКА стал им абсолютно заслуженно»

Матч ТВ вчера в 13:17
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