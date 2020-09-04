Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

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«Спартаковская академия направила все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат», – сообщил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов. Миранчук был отчислен из академии «Спартака» из-за недостатка физической силы. В источнике