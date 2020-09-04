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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука
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«Спартаковская академия направила все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат», – сообщил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов. Миранчук был отчислен из академии «Спартака» из-за недостатка физической силы.В источнике
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С чего всё начиналось
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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

Руководство Академии московского "Спартака" имени Федора Черенкова подало документы для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, перешедшего в августе из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту", сообщил РИА Новости глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.
РИА Новости вчера в 07:19
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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» насчёт солидарных выплат за Алексея Миранчука

Чемпионат вчера в 08:13
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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

Sports.ru вчера в 07:53
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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту», чтобы получить выплаты за Миранчука

Спорт-Экспресс вчера в 07:47
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