Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука
«Спартаковская академия направила все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат», – сообщил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов. Миранчук был отчислен из академии «Спартака» из-за недостатка физической силы.В источнике
С чего всё начиналось
Руководство Академии московского "Спартака" имени Федора Черенкова подало документы для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, перешедшего в августе из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту", сообщил РИА Новости глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.
Спорт-Экспресс вчера в 07:47