Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

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Сообщается, спартаковская академия направила все нужные документы в «Аталанту», чтобы получить выплату за российского футболиста. Напомним, этим летом Алексей Миранчук заключил контрактное соглашение с итальянским клубом, куда перешел из «Локомотива». В источнике