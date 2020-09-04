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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука
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Сообщается, спартаковская академия направила все нужные документы в «Аталанту», чтобы получить выплату за российского футболиста. Напомним, этим летом Алексей Миранчук заключил контрактное соглашение с итальянским клубом, куда перешел из «Локомотива».В источнике
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С чего всё начиналось
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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

Руководство Академии московского "Спартака" имени Федора Черенкова подало документы для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, перешедшего в августе из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту", сообщил РИА Новости глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.
РИА Новости 07:19
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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» насчёт солидарных выплат за Алексея Миранчука

Чемпионат 08:13
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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

Sports.ru 07:53
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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту», чтобы получить выплаты за Миранчука

Спорт-Экспресс 07:47
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