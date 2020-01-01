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Осетия-ИрыстонОсетия-Ирыстон
Академия футбола «Алания» открылась во Владикавказе
РБК Кавказ
  • МИР 242:43
Во Владикавказе сегодня торжественно открыли академию футбола «Алания». Это пятиэтажное здание, в котором созданы комфортные условия для обучения и проживания юных спортсменов.В источнике
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Во Владикавказе открылась Академия футбола «Алания»

ГТРК Алания 15:30
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Академия футбола «Алания» открылась во Владикавказе

Осетия-Ирыстон 14:50
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Черчесов посетил открытие академии во Владикавказе

Soccernews.ru 13:25
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