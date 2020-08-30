Ахмат — ЦСКА 0:3

Московский ЦСКА одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.