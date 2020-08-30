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Ахмат — ЦСКА 0:3
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Московский ЦСКА одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.В источнике
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ЦСКА в Грозном разгромил «Ахмат»

Матч ТВ 12:58
alt

ЦСКА в Грозном разгромил «Ахмат»

Sportbox.RU 12:58
alt

ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном

Sport24.ru 12:58 
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