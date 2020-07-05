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ЦСКА разгромил «Ахмат», «Локомотив» не смог победить «Сочи»
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"Локомотив" (Москва) - "Сочи" - 0:0. У гостей полный матч провели экс-арсенальцы Никита Бурмистров и Иван Новосельцев.В источнике
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ЦСКА в матче с «Ахматом» забил столько же, сколько в пяти играх РПЛ до этого

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Чалов: «Соскучился по ощущению после забитого гола»

Sport24.ru вчера в 05:41 
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Чалов: «После первого гола раскрепостились все ребята и получали удовольствие от игры»

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