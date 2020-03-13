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Сегодня «Ахмат» сыграет с московским «Динамо»
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«Ахмат» в турнирной таблице РПЛ с 20 очками находится в зоне выбывания. От безопасной позиции грозненцы отстают всего лишь на два пункта.В источнике
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«Ахмат» — «Динамо»: видеотрансляция матча РПЛ

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