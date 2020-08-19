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Ахмат — Ротор 3:1
Чемпионат
  • Телеканал Санкт-Петербург1:10
Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом - 3:1.В источнике
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«Ахмат» добыл первую победу в сезоне, обыграв дома «Ротор»

Матч ТВ вчера в 12:59
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Первый гол «Ротора» в РПЛ за 16 лет

Все про Спорт ру вчера в 13:20
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«Ахмат» — «Ротор» — 3:1. Видеообзор матча

Sport24.ru вчера в 13:41 
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