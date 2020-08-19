Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом - 3:1.