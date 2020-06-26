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Ахмат — Сочи 1:1
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В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" и "Сочи" сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".В источнике
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