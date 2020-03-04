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«Ахмат» — «Зенит»: Роши открыл счет с пенальти
Sports.ru
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Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши открыл счет в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России против «Зенита».В источнике
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«Ахмат» — «Зенит»: Ригони сравнял счет

Спорт-Экспресс 11:38
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Футбол. Олимп — Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» — ЦСКА. ОНЛАЙН

47-регион.ру 11:30 
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Широков не исключил серию пенальти в кубковом дерби «Спартак»–ЦСКА

Известия 09:47
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