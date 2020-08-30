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Газета.RuГазета.Ru
«Ахмат» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ
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Грозненский "Ахмат" и московский ЦСКА объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.В источнике
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Футбол, РПЛ, Ахмат - ЦСКА, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 10:29
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«Ахмат» — ЦСКА: объявлены стартовые составы

Sport24.ru 09:59 
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«Ахмат» - ЦСКА. Стартовые составы команд

Советский спорт 09:57
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