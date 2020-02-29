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Ахмат — Ростов 0:0 (1-й тайм)
Prognozist
  • Prognozist
В пресс-центре стадиона "Ахмат-Арена" состоялось предматчевое совещание с участием официальных лиц игры 20-го тура Тинькофф РПЛ между командами "Ахмат" и "Ростов".В источнике
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Премьер-лига. «Ахмат» - «Ростов». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 10:55
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«Ахмат» — «Ростов». Прямая трансляция

Sport24.ru 09:34
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Сегодня состоится матч «Ахмат» - «Ростов»

Телекомпания Грозный 05:00 
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