Ахмат — Ростов 0:0 (1-й тайм)

В пресс-центре стадиона "Ахмат-Арена" состоялось предматчевое совещание с участием официальных лиц игры 20-го тура Тинькофф РПЛ между командами "Ахмат" и "Ростов".