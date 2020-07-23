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«Химки» и «Ротор» сменят «Крылья Советов» и «Оренбург» в РПЛ
Скат
  • Телеканал 360°1:00
  • Piter.tv0:42
  • Дума ТВ0:54
  • МИР 241:53
«Химки» и «Ротор» официально стали участниками Премьер-Лиги. Они сменят вылетевшие в ФНЛ «Крылья Советов» и «Оренбург», соответственно.В источнике
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