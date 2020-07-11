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«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России
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Грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит" определились с составами на матч 28-го тура чемпионата России.В источнике
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Подробнее о событии
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«Ахмат» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Metaratings 10:45
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«Ахмат» — «Зенит». Прохин, Осорио и Мусаев выйдут в стартовом составе гостей

Sport24.ru 10:17 
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«Ахмат» — «Зенит»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Чемпионат 10:16
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